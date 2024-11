Mutirão nacional de negociação de dívidas começa nesta sexta (1º) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 01/11/2024 - 13h36 (Atualizado em 02/11/2024 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iniciou nesta sexta (1º) o mutirão nacional de negociação de dívidas com diferentes bancos. As condições incluem descontos para pagamento total da dívida e parcelamento com taxas reduzidas. Podem ser renegociadas dívidas como cartão de crédito, cheque especial e empréstimo consignado.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.