Mutirão em Uberlândia castra mais de mil cães e gatos | Balanço Geral Manhã

Aconteceu no domingo (7), o último dia do mutirão de castração de cães e gatos. Era esperado, pelo menos, cerca de mil procedimentos. A ação visa o bem-estar animal. Após o mutirão, a expectativa é de que as equipes percorram os bairros da cidade dando continuidade ao chamamento dos tutores que solicitaram agendamento pelo portal da Prefeitura.

