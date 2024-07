Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Mutirão do Júri em Uberlândia: 60 sessões para julgar crimes diversos | Balanço Geral Minas

‌



A+

A-

Começou hoje, dia 8 de julho, e segue até o dia 26 de julho, o Mutirão do Júri em Uberlândia. A iniciativa, realizada no Tribunal do Júri da Comarca, tem como objetivo julgar 60 processos de crimes dolosos contra a vida, como homicídios, feminicídios e tentativas de homicídio.

As sessões estão acontecendo de forma presencial, com quatro a cinco julgamentos por dia. Os processos que serão julgados tramitam nas Primeira, Segunda e Terceira Varas Criminais, além da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A expectativa é que o mutirão contribua para reduzir o acúmulo de processos pendentes nas varas e dê celeridade à Justiça.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=7Z76vnHrSK8

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=OD2XbSB0JPY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=WczSJUoFLUg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #crimes #ordem

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.