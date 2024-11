Mutirão do Emprego oferece mais de 1,3 mil vagas de trabalho nesta quarta (16), em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h27 ) twitter

E tem oportunidade para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Nesta quarta (16), mais de 1,3 mil vagas serão oferecidas em um Mutirão do Emprego, no Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. O evento acontece das 9h às 12h, e a entrada é gratuita.

*Reportagem exibida em 15/10/2024.

