Mutirão de vacinação no Aeroporto de Florianópolis visa aumentar cobertura contra poliomielite
23/07/2024 - 21h15 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h36 )



Diante da preocupação com a baixa cobertura vacinal em Santa Catarina, que está em torno de 71% para a poliomielite, o aeroporto de Florianópolis realizará um mutirão de vacinação nesta quarta-feira (24). A meta do Ministério da Saúde é atingir 95% de cobertura, e o mutirão busca alcançar esse objetivo. Acompanhe a cobertura completa do evento com a reportagem de Suzan Rodrigues, que trará todas as informações sobre esta importante iniciativa de saúde pública.

