Mutirão de empregos oferece vagas para trabalhar em hospital de Itajaí

Nesta quarta-feira, 30 de outubro, Itajaí realiza um mutirão de empregos com quase 90 oportunidades disponíveis, específicas para o Hospital Marieta Conder Bornhausen. A repórter Juliana Senne traz detalhes sobre as vagas disponíveis e como os específicos podem participar desse evento que visa ajudar a comunidade a encontrar novas oportunidades de trabalho. As inscrições podem ser feitas através do site ou do aplicativo Conecta.í.

