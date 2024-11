Mutirão de empregos em Itajaí oferece mais de 400 oportunidades Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/10/2024 - 08h36 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, 22 de outubro, Itajaí realiza um mutirão de empregos com mais de 400 vagas disponíveis para quem busca uma nova oportunidade de trabalho. O evento ocorre das 13h às 17h30 no bairro Espinheiros. As vagas são consultadas pelo site empregos.itajai.sc.gov.br ou através do aplicativo Conecta.í . A Juliana Senne está ao vivo com mais informações sobre como participar e aproveitar as oportunidades disponíveis. Não perca essa chance.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.