Mutirão de castração animal: estima-se mais de mil cães e gatos beneficiados | Manhã Total

Alto contraste

A+

A-

Até o dia 27 de junho, está sendo realizado o mutirão de castração em Uberaba. Com mais de 4 mil animais cadastrados, não serão abertas novas inscrições, conforme informado pela pasta responsável. As equipes entrarão em contato com os donos dos animais para confirmar a data, o horário e o local do procedimento, que acontecerá no pátio do Hospital Veterinário da Uniube, no bairro Tutunas, das 7 da manhã às 5 da tarde.

Durante o mutirão, as equipes dedicam o período da manhã para a castração de gatos e a tarde para cães. É importante ressaltar que os animais devem estar em jejum de água e comida entre seis e oito horas e ter entre seis meses e sete anos de idade. Animais bravios e de grande porte devem estar com coleira e focinheira, conforme a legislação.

Para os interessados que não puderem comparecer ao local, é necessário avisar a Secretaria de Meio Ambiente com pelo menos um dia de antecedência. Em caso de dúvida ou para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (34) 3318-0218. A iniciativa visa promover o controle populacional e o bem-estar dos animais na cidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FjovQoWTzw4

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=gxZn2VEC2JQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=juRkijbKwh8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANAÍBA PLAY e assista nossa programação AO VIVO: https://tvparanaiba.com.br/play

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #animais #castração

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.