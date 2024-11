Músico da banda cover dos 'Mamonas Assassinas' é acusado de abusar sexualmente de fãs Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 05/11/2024 - 08h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h28 ) twitter

Um músico de 28 anos, que tocava numa banda cover dos famosos 'Mamonas Assassinas', está envolvido em um caso grave, em São Paulo. Tês meninas, fãs do grupo, com 11, 13 e 14 anos de idade, acusam esse ex-baterista de violência sexual. O 'Domingo Espetacular' teve acesso exclusivo às denúncias feitas à polícia, e as famílias das jovens estão inconformadas e perguntam-se porque é que ele ainda não foi sequer foi ouvido pelas autoridades.

#recordeuropa #domingoespetacular #crime

