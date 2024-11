Música e emoções| Entrevista com o pianista e concertista Pablo Rossi | Pense na Solução Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 22/10/2024 - 20h55 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

No quadro "Pense na Solução", Alexandre Mendonça conversa com o pianista e concertista Pablo Rossi sobre como identificar e apreciar uma boa música. O músico ainda dá dicas aos pais sobre como envolver os jovens na escolha do repertório musical, para que crianças e adolescentes possam ter acesso à música erudita desde cedo.

Não perca essa oportunidade de explorar o poder transformador da música!

