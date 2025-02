Museu Rodas do Tempo, em Pirenópolis (GO): Aclr|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 11/02/2025 - 22h09 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h32 ) twitter

Momento Moto rodou mais de mil quilômetros para visitar o museu Rodas do Tempo, que fica na cidade histórica de Pirenópolis, que fica no estado de Goiás. É uma das maiores coleções de veículos antigos, com um acervo de mais de 200 peças, entre brinquedos, miniaturas, carros, bicicletas e, é claro, muitas motocicletas. , entre modelos nacionais e internacionais. Confira!

