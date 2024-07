Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Museu reproduz seringal da época do ciclo da borracha, no Amazonas

Você sabia que a borracha foi muito importante para a ascensão econômica do Amazonas no final do século XIX e início do século XX? Tão importante que esse período da história ganhou um museu na capital, Manaus, que reproduz um seringal da época do ciclo da borracha.

