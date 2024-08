Museu do Crime exibe objetos que contam a história de casos policiais que marcaram época Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 12h15 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h31 ) ‌



O Fala Brasil mostra um dos lugares mais visitados em Manaus (AM) por quem tem curiosidade em conhecer de perto os detalhes de crimes que entraram para a história do Amazonas. O museu leva a denominação "Do Crime Ao Castigo" e fica em um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde funcionou o Tribunal de Justiça do Amazonas até meados da década de 80.

‌



