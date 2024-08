Museu da Língua Portuguesa terá entrada gratuita aos fins de semana até o dia 31 de agosto Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h10 ) ‌



O Museu da Língua Portuguesa terá entrada gratuita em todos os fins de semana do mês de agosto. Atualmente, o local conta com uma exposição principal fixa e uma temporária, chamada de "Línguas africanas que fazem o Brasil". Além disso, outras atividades também vão acontecer no período da promoção, que vai até o dia 31 de agosto.

