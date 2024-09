Museu criado com ajuda de fãs conta a história do basquete em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/09/2024 - 17h10 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h43 ) ‌



Você sabia que Franca tem um museu que conta tudo sobre a história do basquete na cidade, com doações feitas pelos fãs do esporte? O Esporte Record foi conhecer de perto esse espaço com entrada gratuita, que traz muito orgulho e nostalgia para os francanos.

