Museu celebra brinquedos icônicos nos Estados Unidos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/11/2024 - 11h37 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Museu Nacional do Brinquedo, localizado em Rochester, Nova York, atrai mais de 600 mil visitantes por ano para celebrar brinquedos que marcaram gerações. Em seu evento anual, o público é convidado a indicar brinquedos para o Hall da Fama, com mais de 2 mil sugestões registradas em 2024. Para serem selecionados, os brinquedos devem atender critérios como longevidade de pelo menos 20 anos, reconhecimento e valor lúdico. Desde a inauguração do museu em 1998, 84 brinquedos receberam a homenagem, tornando-se ícones da história do entretenimento infantil.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.