Municípios paulistas atingidos pelas queimadas são monitorados diariamente Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/08/2024 - 14h38 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h03 ) ‌



Pará e Rondônia decretaram situação de emergência e inclusive agosto registrou crescimento de 354% no número de cidades que decretaram situação de emergência por incêndios florestais no Brasil. A Confederação Nacional dos municípios fez um levantamento até o dia 26. A comparação é com o mesmo período do ano passado. 167 cidades criaram decretos neste mês, e em 2023, eram 57 municípios.

