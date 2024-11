Mundial Rock 2024 AO VIVO | Dia 2 Domingo (24/11/2024) Raimundos, Dazaranha, Ultramen Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 20/11/2024 - 12h55 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h14 ) twitter

Assista ao vivo a transmissão da NDTV e ND Play do Mundial Rock 2024, dia 1 23 de novembro de 2024. Confira as atrações:

Palco Imperatriz:

Especial Legião Urbana

Parasite Kiss

‌



JAHEH - Especial Charlie Brown Jr.

Ultramen

‌



Palco Claro:

Ponto Zero (vencedora do prêmio Mundial Rock)

‌



Raimundos

Dazaranha

