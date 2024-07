Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Mulheres são presas suspeitas de aplicar o golpe 'boa noite, Cinderela' em turista alemão no Rio

‌



A+

A-

Duas mulheres foram presas em um dos pontos turísticos mais frequentados do Brasil, o bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Elas são suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela”. As mulheres foram abordadas pela polícia quando seguiam para um hotel, junto de um turista alemão.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.