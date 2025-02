Mulheres são atropeladas por motorista que havia acabado de receber alta hospitalar em Goiânia Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 20/01/2025 - 13h34 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h18 ) twitter

Duas mulheres foram atropeladas por uma picape em um ponto de ônibus em Goiânia. Uma câmera registrou o momento do acidente. As vítimas sofreram ferimentos e foram levadas a uma unidade de saúde. O motorista da caminhonete usava uma pulseirinha do hospital e havia recebido alta minutos antes do incidente. Ele foi preso em flagrante e medicamentos foram encontrados no veículo.

