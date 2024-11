Mulheres mineiras conquistam espaço no mercado e superam desafios | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/11/2024 - 11h54 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h24 ) twitter

Em novembro, mês dedicado ao empreendedorismo feminino, destacamos histórias que reforçam o protagonismo das mulheres no mercado. Em Minas Gerais, 40,9% dos mais de dois milhões de pequenos negócios são comandados por mulheres, segundo uma pesquisa recente. O cenário mostra que, cada vez mais, elas estão conquistando espaço e superando desafios para empreender. Nacionalmente, as mulheres representam 41,5% dos pequenos negócios, em um universo de 8,3 milhões de empreendimentos.

Entre as empreendedoras mineiras, a faixa etária predominante está entre 31 e 40 anos, correspondendo a 27,7% do total. Graciele, uma dessas mulheres, compartilhou sua trajetória marcada por mudanças de área: da saúde à financeira, até chegar ao setor de serviços, onde trabalha com manutenção de pivôs centrais de irrigação há três anos. Sua história reflete a busca constante pelo empreendedorismo e os desafios enfrentados em nichos dominados por homens.

Para crescer, Graciele apostou na capacitação, considerada indispensável para vencer barreiras e acessar mercados menos explorados por mulheres. Ela contou que enfrentou clichês comuns, como a jornada dupla de ser dona de casa e profissional, além do preconceito por ser mulher em um ambiente predominantemente masculino. A superação desses obstáculos reafirma a importância do preparo técnico e do fortalecimento das redes de apoio para ampliar ainda mais o alcance do empreendedorismo feminino.

