Mulheres denunciam agência de modelos por golpe em São Paulo e Paraíba Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulheres relataram terem sido enganadas por uma agência de modelos com escritórios na Paraíba e em São Paulo. A empresa atraía candidatas através de anúncios nas redes sociais prometendo trabalhos com cachês que poderiam chegar a R$ 2 mil. As promessas se revelaram falsas quando as candidatas foram levadas a pagar por cursos e ensaios.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.