Mulher vive terror após ser perseguida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Uma mulher que preferiu não ter a identidade revelada, está vivendo um pesadelo nas mãos do seu ex-companheiro após o término do relacionamento. A vítima, que descobriu ter sido traída, relata que desde que o homem foi mandado embora de casa, vem sendo perseguida, difamada, explorada financeiramente e ameaçada de morte.

As ameaças se estendem aos familiares da vítima, que vivem em constante estado de medo e reclusão. Apesar de ter denunciado o terror vivido a todos os órgãos possíveis, a mulher ainda não obteve a proteção que precisa.

Em um último ato de força, ela conseguiu uma medida protetiva para si e sua família, que determina que o agressor se mantenha afastado e sem contato. A orientação da Polícia Civil é que a vítima acione a Polícia Militar caso a medida seja descumprida, o que já aconteceu 14 vezes. No entanto, a mulher relata que sempre que aciona a PM, é orientada a procurar novamente a Polícia Civil, criando um ciclo de inércia e insegurança.

A história da vítima expõe a falha do sistema de proteção à mulher vítima de violência, que se vê acuada e sem amparo diante das ameaças. É crucial que as autoridades competentes tomem medidas imediatas para garantir a segurança da mulher e de sua família, e que os responsáveis por tais crimes sejam punidos com rigor.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=u2n65O2aXsY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=e-8nuh7EPQI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-0F9Rl1XbbM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #ex #proteção

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.