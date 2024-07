Mulher vítima de tentativa de feminicídio no Planalto Norte luta pela vida Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h42 ) ‌



Ontem, a Tribuna do Povo noticiou um caso alarmante de tentativa de feminicídio no Planalto Norte. Uma mulher foi atacada e está internada em estado grave, lutando pela vida. A família e amigos estão torcendo intensamente por sua recuperação. Este incidente traz à tona a importância de combater a violência contra a mulher e apoiar as vítimas. Acompanhe a reportagem na NDTV para mais detalhes sobre o caso, a situação da vítima e as ações das autoridades.

