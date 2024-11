Mulher tem a cabeça esmagada após descer de ônibus em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 09h06 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h47 ) twitter

Uma mulher teve a cabeça esmagada no bairro Lagoinha, na noite desta quarta-feira (30), em Uberlândia. O triste fato aconteceu na Rua Bento Faria, próximo ao número 411.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teve a cabeça esmagada quando supostamente foi atropelada enquanto descia de um ônibus do Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Nossa reportagem esteve no local e conversou com testemunhas. Próximo ao local, algumas residências e comércios possuem sistema de monitoramento por câmeras. Porém, os vizinhos disseram que os equipamentos não estavam gravando no momento do suposto acidente.

Momentos depois da mulher ter a cabeça esmagada, um motorista de ônibus apareceu no local para que o veículo passasse por perícia. A Polícia Militar investiga o caso.

