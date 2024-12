Mulher tem 30% do corpo queimado por companheiro em Ribeirão das Neves (MG) Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 03/12/2024 - 20h15 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h48 ) twitter

Uma mulher de 42 anos teve 30% do corpo queimado, vítima de uma tentativa de feminicídio, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O companheiro da vítima jogou álcool no corpo dela e ateou fogo depois de perceber que a mulher havia trocado a senha do celular. Ela foi levada para um hospital na cidade, mas precisou ser transferida para o hospital João 23, onde passou 45 dias internada. O suspeito continua foragido da polícia.

