Mulher sofre cinco picadas de escorpião em bairro infestado na zona leste de São Paulo

A presença crescente de escorpiões tem assombrado moradores do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Sílvia e sua família foram vítimas de picadas múltiplas, associadas a um terreno baldio repleto de lixo e entulho que facilita a proliferação desses animais. Apesar de esforços comunitários, como a instalação de cercas de arame, o descarte irregular persiste, aumentando o risco, especialmente para crianças que brincam no local. Recentemente, a equipe flagrou escorpiões entre os escombros, destacando a urgência da situação. A coordenadoria de vigilância em saúde prometeu inspecionar a área e tomar as medidas necessárias, enquanto os moradores clamam pela remoção integral dos entulhos para garantir segurança.

