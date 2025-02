Mulher sobrevive a duas tentativas de feminicídio e teme novos ataques do ex-companheiro Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 12/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No interior de São Paulo, Laisla sofreu duas tentativas de feminicídio em três dias após decidir se separar de Vanderson, com quem viveu por 15 anos. O relacionamento sempre foi conturbado e marcado por agressões, e as ameaças após o término eram feitas por mensagem. A polícia prendeu o agressor, mas Laisla ainda teme por sua segurança quando ele for liberado.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.