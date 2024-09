Mulher se esconde no armário e tenta matar o ex-marido Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 08/09/2024 - 20h52 (Atualizado em 09/09/2024 - 01h03 ) ‌



Um menino de 8 anos é a única testemunha de um crime cometido pela mãe dele, e que quase acabou com a vida do pai. Inconformada com a visita do ex-marido ao filho, a mulher arrombou o apartamento onde eles estavam hospedados e se escondeu dentro do guarda-roupa por uma hora. E quando o homem entrou no quarto, ele foi recebido com um tiro, disparado por ela. O Domingo Espetacular conta os detalhes dessa história impressionante.

