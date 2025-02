Mulher resgata cachorro que caiu de janela Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/02/2025 - 19h30 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher salvou a vida de um cachorro, nesta quinta-feira (20), usando uma caixa de papelão. O animal estava pendurado e preso na janela do último andar de um prédio no condomínio Santa Monica, no bairro Água Chata, em Guarulhos, no estado de São Paulo. A moradora do 4° e penúltimo andar pensou rápido e usou o objeto para segurar o cão quando caiu. Um vídeo do resgate, feito por uma mulher que presenciou a cena, mostra os momentos de tensão para salvar o cachorrinho. Conversamos com a Yasmin, que estava segurando a caixa e conseguiu salvar o cachorrinho.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.