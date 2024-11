Mulher reage a assalto e é ferida com facada em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 11h35 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h50 ) twitter

Uma mulher de 33 anos foi vítima de uma tentativa de assalto em plena luz do dia no bairro Tibery, em Uberlândia. O criminoso, de 44 anos, se aproximou da vítima em uma bicicleta preta e, armado com uma faca, tentou roubar o celular dela. A vítima reagiu, e os dois entraram em luta corporal, resultando em uma facada na perna da mulher. Apesar do ferimento, ela conseguiu recuperar o celular e gritou por socorro.

O criminoso fugiu a pé, deixando a bicicleta para trás, mas foi localizado cerca de 400 metros do local do crime por populares que o cercaram e o agrediram antes de fugir. A Polícia Militar chegou logo em seguida, encaminhando o suspeito para atendimento médico na UAI do bairro Tibery, antes de levá-lo à delegacia de plantão. A bicicleta usada no crime foi apreendida.

A vítima também foi levada para a UAI pelo Corpo de Bombeiros, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação. Apesar do susto, o celular foi recuperado sem danos.

