Mulher quebra telha com soco e surpreende Sabrina Sato

No palco do Programa da Sabrina, Simone Fera surpreende a todos ao quebrar telha apenas com um soco. Em seguida, ela corta pepino usando apenas um pedaço de papel. Para assistir ao conteúdo na íntegra, assine PlayPlus.com

