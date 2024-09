Mulher que vive em rede de fast food é presa por racismo Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h02 ) ‌



Mãe e filha que estão vivendo dentro de uma famosa rede de fast food, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, há pelo menos sete meses, estão envolvidas em uma nova polêmica. Agora, a mãe foi presa por racismo. De acordo com as primeiras informações, a filha, de 31 anos, e mãe, de 64, teriam cometido racismo contra clientes no estabelecimento comercial depois que esses mesmos clientes teriam tirado foto das duas na lanchonete.

