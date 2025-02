Mulher que teve sentidos alterados por conta da COVID-19 passa por teste de sabores e cheiros Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/02/2025 - 16h04 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h18 ) twitter

A vida de Ana Paula Cadamuro mudou completamente há cinco anos atrás, quando ela contraiu COVID-19. Desde então, o cérebro da dubladora inverte gostos com cheiros. Sabonete tem cheiro de pastel e creme de avelã tem gosto de uva, por exemplo. Ana Paula passou por uma avaliação médica e foi diagnosticada com parosmia, um distúrbio que afeta os nervos olfativos. A condição não tem cura, porém, alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central podem ajudar.

