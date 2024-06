Mulher que quase foi morta a tiros pelo ex e sobreviveu conta como tudo aconteceu, em Ribeirão Preto

Alto contraste

Se apresentou na manhã desta quarta (26) à Polícia Civil o motociclista que estava com um amigo no momento que ele tentou matar a ex-namorada a tiros, no último dia 12 de junho, no bairro Marincek, em Ribeirão Preto. Em depoimento, o motociclista contou que o amigo pediu uma carona e, quando viu a ex, pediu para parar a moto e começou as agressões. O motociclista afirmou que ia interferir na briga, mas viu que o amigo estava armado. O suspeito do crime foi preso nesta terça (25); a mulher que sobreviveu ao ataque do ex-namorado falou com o Cidade Alerta e contou como tudo aconteceu.

*Reportagem exibida em 26/06/2024.

