Mulher percebe furto e dá cadeirada em ladrão #shorts #recordinteriorsp #balançogeral

Bem na hora! 😳 Duas mulheres tomavam um café tranquilamente na calçada em uma lanchonete na Argentina, até que uma delas percebe que um homem de bicicleta furtou um celular metros à frente. Ela pega uma cadeira e joga no ladrão. O garçom da cafeteria também tenta derrubar o criminoso e, assim que ele cai no chão, agride o homem com vários chutes. As pessoas que passavam pelo local correram pra deter o assaltante e seguraram o homem até a chegada da polícia.

