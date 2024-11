Mulher morre em capotamento na MG-190, em Monte Carmelo | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 12h42 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h29 ) twitter

Uma motorista de 37 anos morreu em um acidente na MG-190, em Monte Carmelo, após o veículo em que estava capotar e parar fora da pista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a mulher seguia em direção a Romaria quando perdeu o controle do carro, resultando no capotamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Conforme informações da PMR, o impacto do acidente foi tão grave que a motorista foi arremessada para fora do veículo, sendo encontrada debaixo do carro. A suspeita é de que ela não estivesse usando o cinto de segurança, o que pode ter contribuído para a gravidade das lesões. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) antes de ser liberado para os familiares.

Ainda não há informações definitivas sobre as causas do acidente, que seguem sob investigação. O veículo ficou completamente destruído após o capotamento, evidenciando a força do impacto.

