Mulher morre e marido fica ferido após tentativa de assalto em Minas Gerais 22/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h28 )



Um casal estava viajando de carro em Minas Gerais e parou no acostamento para utilizar um aplicativo de música. Um assaltante se aproximou e disparou uma vez. A bala atingiu a esposa, que morreu. O motorista também foi atingido e conseguiu dirigir até uma unidade de pronto atendimento em busca de socorro. Eles saíram de Sabará com destino a Capitólio para comemorar o aniversário do aposentado.

‌



