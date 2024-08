Mulher morre e dois ficam feridos após acidente na rodovia Fábio Talarico, em São Joaquim da Barra Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 26/08/2024 - 19h10 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h25 ) ‌



Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos neste final de semana após um acidente na Rodovia Fábio Talarico, em São Joaquim da Barra. O carro em que estava Taiz Aparecida Gomes de Oliveira, de apenas 26 anos, seguia sentido São Joaquim da Barra, quando colidiu com uma carreta, na altura do km 101 da via. A suspeita é que a visibilidade no trecho tenha sido afetada por conta da fumaça de um incêndio próximo à pista.

