Mulher morre durante fortes chuvas que atingem a Malásia

Uma pessoa morreu durante as fortes chuvas que atingem a Malásia. No vídeo, um carro é arrastado pela enxurrada. Por sorte, o veículo estava vazio. Segundo as autoridades, em outro ponto da cidade atingida, uma mulher de 37 anos foi levada pela correnteza e se afogou. Tanto a Malásia quanto outros países do Sudeste Asiático estão na temporada de monções, que são chuvas mais intensas durante o verão e que causam inundações.

