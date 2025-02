Mulher morre após ser desarmada e baleada pelo ex-marido na lanchonete do casal Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 08h50 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h05 ) twitter

Armada com um revólver, Leila invadiu uma lanchonete em Poá, na Grande São Paulo, com a intenção de matar seu marido, Marcos, durante o processo de separação. Os dois eram os donos do estabelecimento. Após uma briga intensa pela posse da arma, Marcos conseguiu desarmá-la e disparou, ferindo Leila mortalmente. Eles foram levados ao hospital, mas Leila não resistiu aos ferimentos. Marcos segue internado em estado grave. A lanchonete está fechada desde o incidente.

