Mulher morre após ser atropelada pelo próprio filho no bairro Jardim Carioca, em Campos 31/10/2024 - 11h47 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h28 )

Uma mulher morreu após ser atropelada pelo próprio filho, no município de Campos, na região norte do estado. De acordo com a Polícia Civil ele foi detido por homicídio culposo.

