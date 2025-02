Mulher flagrada fugindo com bebê de colo é presa em Marabá (PA) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 25/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi presa em Marabá (PA), suspeita de raptar um bebê de colo. De acordo com testemunhas, a mãe da criança teria pedido para a suspeita segurá-la. Em um momento de distração da mãe, ela fugiu. A suspeita se entregou na delegacia. Ela alegou que tinha um acordo de adoção informal com a mãe do bebê, que acabou desistindo de entregar a criança para ela.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.