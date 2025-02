Mulher finge sequestro para divulgar empresa e mobiliza policiais Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 15h23 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h01 ) twitter

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi aparentemente sequestrada por dois homens encapuzados, que a colocaram no porta-malas de um carro e fugiram. No entanto, tudo não passava de uma encenação para divulgar a reabertura de um hospital veterinário. As imagens foram vazadas e encaminhadas à polícia como se fosse um crime real, mobilizando agentes para investigar o suposto sequestro.

