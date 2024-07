Mulher fica presa em roleta de ônibus em Cabo Frio

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Uma moradora passou por um constrangimento no bairro Jardim Esperança, após ficar presa por duas horas na catraca do coletivo. Para conseguir sair, devido ao tamanho do equipamento, foi preciso o auxílio de um mecânico.

