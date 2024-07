Mulher fica ferida em tiroteio entre PM e ladrões no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/07/2024 - 10h48 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h53 ) ‌



Uma mulher foi baleada durante uma tentativa de assalto, na manhã deste domingo (21), no viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro. Um policial militar à paisana reagiu e houve confronto. Andreia de Souza Bento, de 53 anos, que vinha em um carro logo atrás, ficou ferida por estilhaços no pé. Os suspeitos fugiram logo em seguida. No registro, o veículo que seria do policial, aparece com mais de 20 marcas de tiro.

