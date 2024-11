Mulher está grávida: homem é suspeito de incendiar casa com a companheira dentro Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 23/10/2024 - 16h14 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h31 ) twitter

Uma tragédia ocorreu em Barra Velha, no bairro Vila Nova, onde uma mulher de 28 anos, grávida de seis meses, escapou de um incêndio em sua casa container após uma briga violenta com o companheiro. Segundo relato da vítima aos policiais, o homem ficou ciumento, agrediu-a fisicamente e ateou fogo em um colchão, abandonando-a no local. Antes de conseguir sair, ela ainda teve a coragem de salvar alguns filhotes de gato que estavam na residência. O fogo se alastrou rapidamente, destruindo tudo. Apesar da ação dos bombeiros, não foi possível salvar os pertences dentro do container, que pertenciam à mãe da gestante.

