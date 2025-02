Mulher está desaparecida após ser arrastada pela enxurrada em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 12h43 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h04 ) twitter

Uma mulher está desaparecida após ser arrastada pela enxurrada no bairro do Jaçanã durante temporal que atingiu São Paulo na quinta-feira (18). O Corpo de Bombeiros retomou as buscas nesta quarta-feira (19). Mais de 100 mil imóveis na Grande São Paulo ainda estão sem energia elétrica devido aos danos causados.

