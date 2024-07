Mulher esfaqueia o ex-marido após discussão | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante após tentar matar o ex-marido de 36 anos a facada no pescoço durante a madrugada de sábado no bairro Anatê II, em Uberaba. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que já estava com várias marcas de agressão no corpo, foi socorrida e levada para o hospital.

A mulher, que não teve o nome divulgado, relatou à polícia que o relacionamento de quase 15 anos com o ex-marido era marcado por constantes brigas e agressões. Ela afirma que desejava se separar e que na madrugada do crime, mais uma vez foi vítima de coação por parte dele. Durante uma discussão, ela o feriu com a faca no pescoço.

Já o homem, que também não teve o nome revelado, deu outra versão dos fatos. Ele disse que a mulher faz uso de medicamentos e drogas, e que na noite do crime, após uma discussão, ele tentou se desculpar, mas foi atacado por ela com a faca. Sangrando muito, ele se dirigiu ao hospital por conta própria.

A mãe da mulher, que presenciou a cena, confirmou as agressões do homem e disse que ele batia até nos filhos do casal. Ela inclusive mostrou à polícia imagens de outras agressões sofridas pela filha.

A mulher também foi levada ao hospital, pois ingeriu grande quantidade de medicamentos. Após receber alta médica, ela foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. O homem continua internado no hospital e seu estado de saúde não foi divulgado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

