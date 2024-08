Mulher esfaqueia companheiro após ser agredida | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 15h22 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h49 ) ‌



Na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Um homem de 31 anos deu entrada no local com ferimentos por faca no tórax.

Segundo o relato da companheira da vítima, uma mulher de 32 anos, a discussão teria se iniciado após o homem ingerir bebida alcoólica e drogas. Sem motivo aparente, ele teria iniciado agressões físicas contra ela, chegando a mordê-la no ombro. Em um ato de defesa, a mulher teria pegado a faca que o homem havia usado para ameaçá-la e o atingido.

O incidente ocorreu no bairro Mansour. A mulher, que também sofreu ferimentos no ombro durante a agressão, foi atendida no UAI Roosevelt e posteriormente encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. Já o homem, após passar por cirurgia, ficou sob escolta policial no pronto-socorro da UFU.

